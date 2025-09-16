"Bin ein Mentalitätsspieler" Luxemburgs Kämpfer im FCM-Trikot: Dzogovic will gegen DFB-Elf ran
Beim 1. FC Magdeburg ist Eldin Dzogovic der Durchbruch gelungen. Jetzt träumt er vom Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft.
16.09.2025, 16:28
Magdeburg/DUR – Sechs lange Jahre musste Eldin Dzogovic auf seinen Durchbruch bei den Profis vom 1. FC Magdeburg warten. Zuletzt spielte der Schienenspieler in der 2. Liga zweimal von Beginn an und dann jeweils fast über die volle Distanz. „Das habe ich mir hart erarbeitet“, blickt Dzogovic im Rahmen einer Medienrunde selbstbewusst auf diese Phase seiner Karriere. „Ich bin ein Mentalitätsspieler, ich wollte meine Chance nutzen“.