Beim 1. FC Magdeburg ist Eldin Dzogovic der Durchbruch gelungen. Jetzt träumt er vom Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Beim 1. FC Magdeburg war Eldin Dzogovic zuletzt in der Startelf gesetzt.

Magdeburg/DUR – Sechs lange Jahre musste Eldin Dzogovic auf seinen Durchbruch bei den Profis vom 1. FC Magdeburg warten. Zuletzt spielte der Schienenspieler in der 2. Liga zweimal von Beginn an und dann jeweils fast über die volle Distanz. „Das habe ich mir hart erarbeitet“, blickt Dzogovic im Rahmen einer Medienrunde selbstbewusst auf diese Phase seiner Karriere. „Ich bin ein Mentalitätsspieler, ich wollte meine Chance nutzen“.