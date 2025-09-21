Nach Pleite gegen Schalke 1. FC Magdeburg rutscht ans Tabellenende – Trainer Fiedler bleibt dennoch ruhig
Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 steht der FCM auf dem letzten Tabellenplatz. Während Spieler mit Tränen kämpfen, hält Trainer Markus Fiedler am eingeschlagenen Kurs fest.
21.09.2025, 11:22
Magdeburg/DUR - Der FC Schalke 04 hätte der richtige Gegner zur richtigen Zeit sein sollen. Das zumindest hatte FCM-Cheftrainer Markus Fiedler vor dem Spiel am Sonnabend gegen die Gelsenkirchener gesagt. An seiner Aussage hielt er auch nach der 0:2-Pleite vor ausverkauftem Haus fest, der vierten in Serie.