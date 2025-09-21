weather regenschauer
  4. 1. FC Magdeburg rutscht nach Pleite gegen Schalke ans Tabellenende

Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 steht der FCM auf dem letzten Tabellenplatz. Während Spieler mit Tränen kämpfen, hält Trainer Markus Fiedler am eingeschlagenen Kurs fest.

Von Nico Esche 21.09.2025, 11:22
Markus Fiedler musste gegen den FC Schalke 04 die fünfte Niederlage im seine sechsten Ligaspiel für den 1. FC Magdeburg hinnehmen.
Magdeburg/DUR - Der FC Schalke 04 hätte der richtige Gegner zur richtigen Zeit sein sollen. Das zumindest hatte FCM-Cheftrainer Markus Fiedler vor dem Spiel am Sonnabend gegen die Gelsenkirchener gesagt. An seiner Aussage hielt er auch nach der 0:2-Pleite vor ausverkauftem Haus fest, der vierten in Serie.