Silas Gnaka (am Ball) und Co. wollen den siebten Heimsieg in dieser Saison feiern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es ist kurios: Auch in seinem dritten Zweitliga-Jahr trifft der 1. FC Magdeburg im April auf den Hamburger SV. Am 8. April 2019 siegte der FCM mit 2:1 und am 29. April 2023 bejubelte Blau-Weiß einen 3:2-Erfolg. So ist das Ziel für die Partie an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) klar: Auch im dritten April-Duell wollen die Magdeburger den Favoriten schlagen. „Es ist ein Heimspiel, wir wollen die drei Punkte holen“, betont Christian Titz.