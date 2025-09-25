weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg: Karlsruher SC als Wendepunkt? Warum das Spiel mehr ist als nur drei Punkte

Nach einer enttäuschenden Serie steht der 1. FC Magdeburg im Auswärtsspiel beim KSC unter Zugzwang. Trainer und Team hoffen auf eine Wende – und auf mentale Stärke im entscheidenden Moment.

Von Nico Esche Aktualisiert: 25.09.2025, 18:29
Wie will der 1. FC Magdeburg den Bock umstoßen und wieder punkten? Coach Markus Fiedler sucht nach Antworten. (Foto: IMAGO / Christian Schroedter)

Magdeburg/DUR – Den Saisonbeginn des 1. FC Magdeburg als rumpelig zu bezeichnen, wäre eine grobe Untertreibung. Es will einfach nicht mehr gelingen, Punkte zu sammeln. Zuletzt scheiterte es sogar am Toreschießen. Mit dem Ergebnis, die berüchtigte „Rote Laterne“ in den sprichwörtlichen Händen zu halten: Der FCM grüßt vom Tabellenende.