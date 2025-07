Der 1. FC Magdeburg ist zurück aus dem Trainingslager – doch rund läuft’s noch nicht. Trainer Markus Fiedler hat klare Baustellen identifiziert und will jetzt gezielt nachjustieren.

Bad Wörishofen/Magdeburg - Das Trainingslager ist vorbei, der Fokus geht beim 1. FC Magdeburg auf die kommende Trainingswoche. Nach neun intensiven Tagen in Bad Wörishofen kehrte das Team um Cheftrainer Markus Fiedler am Freitag wieder zurück in die Ottostadt. Mit im Gepäck: Eindrücke aus Training und Testspielen, wie zuletzt die klare 0:2-Niederlage gegen den FC Zürich.