Seit Anfang 2024 bekleidet Martin Geisthardt das Amt des kaufmännischen Geschäftsführers beim 1. FC Magdeburg. Der Sachsen-Anhalter verlängerte nun seinen Vertrag vorzeitig.

Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg hat mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt vorzeitig verlängert. Das verkündete der Verein am Mittwochmittag. Damit bleibt der 37-Jährige auch in naher Zukunft eine entscheidende Personalie beim Zweitligisten.

Geisthardt folgte im März 2024 auf Alexander Wahler, der zum SC Paderborn wechselte. Martin Geisthardt war vor seiner Anstellung beim FCM zuvor fünf Jahre lang beim FC St. Pauli beschäftigt.

Beim FCM will der Geschäftsführer künftig „den Club strukturell“ weiterentwickeln und professionalisieren: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, was möglich ist, wenn alle gemeinsam anpacken“, so der gebürtige Haldensleber.

FCM-Präsident Biastoch: Geisthardt ein "Glücksfall"

Unter anderem wird unter seiner Führung das Nachwuchsleistungszentrum an der Avnet Arena ausgebaut, viele Verträge mit FCM-Partnern wurden verlängert.

„Martin ist für unseren FCM genauso wie Otmar Schork ein absoluter Glücksfall“, betont FCM-Präsident Jörg Biastoch und lobt Geisthardts Arbeit, die „bereits heute Früchte trägt“. Schork hebt ebenso die Weiterentwicklung unter Geisthardt hervor sowie die „Impulse“, die er in den Verein eingebracht habe.

Wie lange der neue Vertrag zwischen dem 1. FCM und Martin Geisthardt laufen wird, ist nicht bekannt. Der Verein macht keine Angaben dazu.