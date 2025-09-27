Der 1. FC Magdeburg hatte gegen den Karlsruher SC liegen lassen. Am Ende entschied ein Standard-Tor die Partie - mit dem besseren Ende für den KSC.

Der 1. FC Magdeburg verliert gegen den Karlsruher SC: viel Einsatz, kein Ertrag.

Karlsruhe/Magdeburg/DUR – Am Samstag traf der Tabellenletzte der 2. Bundesliga, 1. FC Magdeburg, auf den Karlsruher SC. Rund 1600 FCM-Fans begleiteten ihre Mannschaft nach Baden.

Im Vergleich zum Schalke-Spiel wechselte Magdeburgs Coach Markus Fiedler auf drei Positionen: Maximilian Breunig, Silas Gnaka und Tobias Müller starteten für Alexander Ahl-Holmström, Luka Hyryläinen und Max Geschwill.

Der FCM kam gut ins Spiel. Immer wieder luden die Gastgeber in den ersten 20 Minuten die Magdeburger zum Toreschießen ein. Nur ausnutzen konnte die Fiedler-Elf die begangenen Fehler nicht. Der KSC wirkte phasenweise nervös, Magdeburg presste intensiv. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatte Baris Atik, der den Ball in der Nachspielzeit hauchzart am Kasten vorbeilegte.

Besser aus der Kabine kamen die Karlsruher. Drei große Chancen verzeichneten die Gastgeber in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff. FCM-Keeper Dominik Reimann parierte stark und hielt die Magdeburger im Spiel.

KSC - FCM: "Luck Punch" der Karlsruher

Im Laufe der zweiten Hälfte wurde es zu einem Spiel der Torhüter. Auf beiden Seiten zeigten die beiden Schlussmänner all ihr Können. Aufseiten des FCM scheiterte erst der eingewechselte Geschwill mit dem Kopf (65.) und Laurin Ulrich aus der Distanz (70.) am KSC-Keeper.

Ein Standard entschied das Spiel. In der 84. Minute flankte Marvin Wanitzek einen Freistoß punktgenau auf den Kopf von Christoph Kobald, der den Ball ins Netz beförderte.

Der FCM verlor -trotz viel Einsatz - das sechste von sieben Spielen in dieser Hinrunde mit 0:1 und bleibt auf dem letzten Tabellenplatz.