Am 1. September endet der Transfersommer. Für manchen Spieler vom 1. FC Magdeburg könnte das Spiel gegen Greuther Fürth das letzte für den FCM sein. Manch anderer als Wechselkandidat gehandelter will bleiben.

Martijn Kaars (li.) und Jean Hugonet zählen im Kader vom 1. FC Magdeburg zu den heißesten Abgagns-Kandidaten in diesem Sommer. Kaars könnt schon zeitnah wechseln.

Magdeburg/DUR – Mit riesigen Schritten bewegt sich der deutsche Profifußball hin zum großen Finale der Sommertransferperiode. Bis zum 1. September müssen die Transfers stehen, auch beim 1. FC Magdeburg. Sieben Spieler verließen den FCM im Sommer. Beobachter sind sich sicher: In den Magdeburger Kader wird noch Bewegung kommen. Und für manchen Spieler könnte das Match gegen Greuther Fürth am Sonntag das letzte als Blau-Weißer sein.