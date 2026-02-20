In dieser Saison hat sich Falko Michel beim 1. FC Magdeburg etabliert, gegen Bielefeld saß er lange draußen. Was nun für seinen Einsatz am Samstagabend spricht.

Falko Michel kam vor anderthalb Jahren als Neuzugang von Borussia Dortmund II zum 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Auch beim BVB würde man sich freuen, sollte Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04 am Ende der Saison aufsteigen. Nein, die freudigen Emotionen gönnen die Dortmunder dem großen Rivalen wahrlich nicht. Doch viele am Borsigplatz sehnen sich sehr nach dem Derby, letztmalig trafen die Kontrahenten im März 2023 im Oberhaus aufeinander (2:2).