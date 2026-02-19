Erstes Duell vor 19 Jahren Warum Schalke-Star Dzeko ein Schreckgespenst für FCM-Coach Sander ist
Petrik Sander bekam es bereits im Herbst 2007 mit Edin Dzeko zu tun. Am Samstag kommt es beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg zum Wiedersehen. Die Erinnerungen könnten besser sein.
19.02.2026, 17:22
Magdeburg - FCM-Trainer Petrik Sander ist mit 65 Jahren im Herbst seiner Karriere angekommen und kann unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison zufrieden an seine rund drei Jahrzehnte auf den Trainerbänken der Nation zurückdenken.