interviews entfallen nach der partie  FCM: Keine Worte mehr für die Krise nach dem 0:6 im Test 

Der 1. FC Magdeburg steht nach der Klatsche gegen Braunschweig am Abgrund wie noch nicht zuvor in dieser Saison. Und gesprochen hat nach der heftigen Niederlage niemand. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 09.10.2025, 18:50
Es war nicht zu glauben, was sich am Donnerstag beim Test auf dem Trainingsplatz des 1. FC Magdeburg ereignete.
Es war nicht zu glauben, was sich am Donnerstag beim Test auf dem Trainingsplatz des 1. FC Magdeburg ereignete. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Wer das 0:6 des 1. FC Magdeburg gegen Braunschweig am Donnerstag sah, war nur noch fassungslos. So ging es allen vor Ort. Und so ging es gewiss auch den FCM-Fans und Eintracht-Anhängern, die den ohne Publikum ausgetragenen Test aus der Ferne verfolgten.