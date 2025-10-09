Der 1. FC Magdeburg steht nach der Klatsche gegen Braunschweig am Abgrund wie noch nicht zuvor in dieser Saison. Und gesprochen hat nach der heftigen Niederlage niemand.

FCM: Keine Worte mehr für die Krise nach dem 0:6 im Test

Es war nicht zu glauben, was sich am Donnerstag beim Test auf dem Trainingsplatz des 1. FC Magdeburg ereignete.

Magdeburg - Wer das 0:6 des 1. FC Magdeburg gegen Braunschweig am Donnerstag sah, war nur noch fassungslos. So ging es allen vor Ort. Und so ging es gewiss auch den FCM-Fans und Eintracht-Anhängern, die den ohne Publikum ausgetragenen Test aus der Ferne verfolgten.