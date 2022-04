Magdeburg – Traurige Nachrichten zum Osterfest aus Magdeburg. Wie von seiner Familie gegenüber der Volkstimme bestätigt wurde, hat die FCM-Legende Joachim Streich (†71) kurz nach seinem Geburtstag den Kampf gegen seine Krankheit verloren und ist am 16. April verstorben.

Streich litt an einem Myelodysplastisches Syndrom (MDS). Das sind verschiedene Erkrankungen des Knochenmarks, die im schlimmsten Fall zu Leukämie (Blutkrebs) führen kann.

Zuletzt wartete der „Gerd Müller des Ostens“, wie er zu Spielzeiten genannt wurde, auf eine Stammzelltransplantation.

Über Jahre war Streich Kolumnist für die Volkstimme.

1. FC Magdeburg: Die Rekorde des Joachim Streich

Joachim Streich hat in seiner Karriere Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt. Er wurde zweimal zum DDR-Fußballer des Jahres ernannt (1979 und 1983), feierte allein mit dem 1. FC Magdeburg drei FDGB-Pokalsiege.

Zudem ist und bleibt der Stürmer Oberliga-Rekordtorschütze mit 229 Toren, Rekordnationalspieler mit 98 A-Länderspielen und A-Länderspiel-Rekordschütze mit 53 Treffern.

Streich in der „Hall of Fame“

Erst im vergangenen Jahr wurde er aufgrund seiner Verdienste in die „Hall of Fame“ des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund gewählt.