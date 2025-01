Magdeburg - Gespannt fielen die Blicke beim Training des 1. FC Magdeburg am Dienstag auf den Zweikampf zwischen Marcus Mathisen und Youngster Magnus Baars. 10:10 stand es bei einer Übung, bei der sich zwei Teams duellieren und jeweils nur sehr wenige Akteure auf dem Feld sind – in dem Fall die beiden plus die Keeper. Baars tanzte den Routinier aus und netzte zur Entscheidung. „Er hatte da etwas Glück“, kommentierte Mathisen mit einem Lachen und lobte den 18-Jährigen, der wie berichtet jüngst einen Profivertrag unterschrieben hatte: „Er ist ein guter Spieler, der da hochgekommen ist.“

