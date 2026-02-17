Die halbe 2. Bundesliga zittert um den Klassenerhalt. Eigentlich eine gute Ausgangsposition für den 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf, doch Kapital schlägt er daraus nicht. Aus Gründen.

Deshalb ist die enge Tabelle für den FCM so trügerisch

Frust und hängende Köpfe: Für Silas Gnaka (l.), Baris Atik und den 1. FC Magdeburg bleiben die ruhigen Gefilde der Tabelle in dieser Saison ein Wunschtraum.

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende werden die Fans des 1. FC Magdeburg wieder insgeheim gerechnet haben. Ein Heimsieg gegen Arminia Bielefeld und der erlösende Sprung ins Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga wäre realisiert worden. Die Hoffnung war groß.