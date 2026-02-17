Club kommt einfach nicht unten raus Deshalb ist die enge Tabelle für den FCM so trügerisch
Die halbe 2. Bundesliga zittert um den Klassenerhalt. Eigentlich eine gute Ausgangsposition für den 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf, doch Kapital schlägt er daraus nicht. Aus Gründen.
Aktualisiert: 17.02.2026, 17:53
Magdeburg - Am vergangenen Wochenende werden die Fans des 1. FC Magdeburg wieder insgeheim gerechnet haben. Ein Heimsieg gegen Arminia Bielefeld und der erlösende Sprung ins Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga wäre realisiert worden. Die Hoffnung war groß.