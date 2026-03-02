Nach dem Absturz des 1. FC Magdeburg auf den direkten Abstiegsplatz stellt sich Otmar Schork weder vor Petrik Sander und Pascal Ibold noch erhöht er den Druck auf seine Trainer. Stattdessen taucht der Sportchef einfach ab.

Die Abstiegsangst geht um beim 1. FC Magdeburg: Sportchef Otmar Schork (Mitte) hat sein Trainerteam genau im Blick.

Magdeburg - Acht Spiele, sieben Niederlagen: Diese desaströse Bilanz wurde Markus Fiedler im vergangenen Herbst zum Verhängnis, als er seinen Trainerstuhl beim 1. FC Magdeburg räumen musste. Damals wie heute waren es gröbste individuelle Fehler in der Defensive, die verhinderten, dass ordentliche Leistungen mit Punkten belohnt wurden.