Nach der zweiten Niederlage in Folge nimmt der Defensivspieler sich und seine Kollegen vom 1. FC Magdeburg in die Pflicht. Wiederkehrende Fehler müssen abgestellt werden.

Magdeburg. - Ratlosigkeit und Enttäuschung standen Marcus Mathisen am Sonntag wenige Minuten nach dem Schlusspfiff ins Gesicht geschrieben. „Es ist schwer zu erklären“, sagte der Abwehrchef des 1. FC Magdeburg nach dem 0:3 im Heimspiel gegen Hannover 96, der zweiten Niederlage in Folge. Doch eines betonte der 28-Jährige in seinen Ausführungen immer wieder: „Wir müssen es besser machen.“