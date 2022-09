FCM-Abwehrkante Alexander Bittroff zeigt sich als stolzer (künftiger) Papa

Magdeburg – Abwehrroutinier Alexander Bittroff vom 1. FC Magdeburg lässt sich den frühherbstlichen Ostseewind um die Nase wehen, natürlich gemeinsam mit Ehefrau Anna. Er nutzte die Länderspielpause und zeigte sich bei einem Kurztrip nach Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern der Welt wie ein künftiger stolzer Papa.

FCM-Abwehrspieler und künftiger Papa, Alexander Bittroff, gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna. Sie machten einen Kurztrip nach Kühlungsborn. Screenshot: instagram.com/alex_bittroff

Seit dieser Woche heißt es für Bittroff und seine Kollegen jedoch wieder: Kampf gegen den Abstieg. Der 1. FC Magdeburg (Platz 18) läutet wieder den Trainingsalltag ein. Am Sonntag gastiert Jahn Regensburg in der Ottostadt. Die drei Punkte, sie müssen an der Elbe bleiben. Und Alexander Bittroff wird sein Teil dazu beitragen wollen!

FCM: Bittroffs Erfahrung im Abstiegskampf

Erfahrung bringt der 34-Jährige zuhauf mit. Auch im Abstiegskampf. Immerhin stieg er in der Saison 2013/2014 mit seinem damaligen Club Energie Cottbus ab.

Bittroff mit klaren Ansagen gegen das FCM-Abstiegsgespenst dieser Tage.

Seine Erfahrung (u.a. 173 Zweitligaspiele) könnte noch sehr wichtig für das Team werden. Kaum ein zweiter dürfte sich in der Mannschaft so gut mit Abstieg und Stressbewältigung auskennen. Seine Kameraden können, sollten, müssen davon profitieren.

FCM: Bittroff mit Durststrecke

Im November schon soll „Klein-Bittroff“ – es soll ein Junge werden, wie das reizende Elternpaar bereits stolz auf Instagram verkündete – auf die Welt kommen.

Bleibt zu hoffen, dass der FCM-Verteidiger seinen privaten Höhenflug dann auch ins sportliche retten kann – immerhin spielt die Abwehrkante auf dem Feld seit Wochen keine tragende Rolle mehr.