Magdeburg - Das Trainerteam des 1. FC Magdeburg entschied sich am Montag für einen ungewöhnlichen Schritt. So trainierten die Blau-Weißen, ohne vorab die Uhrzeit mitzuteilen. Dabei kommen quasi nichtöffentliche Einheiten beim Zweitligisten so gut wie nie vor. Laut Club-Angaben stand lediglich Regeneratives auf dem Programm, trotzdem passte die Geheimhaltung zur Ansage des FCM-Trainers Christian Titz nach dem 0:7 am Sonntag in Karlsruhe. „Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen klar besprechen, was passiert ist“, hatte der 52-Jährige erklärt.