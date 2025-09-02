Transfer-analyse Später Start und starker Endspurt: So baute der FCM seinen neuen Kader
Ein ereignisreicher und in dieser Form seltener Wechselsommer liegt hinter dem 1. FC Magdeburg. Wir lassen die Geschehnisse bis hin zur Verpflichtung von Zukowski Revue passieren.
Aktualisiert: 02.09.2025, 17:13
Magdeburg – Im Training am Dienstag duellierten sich die Akteure des 1. FC Magdeburg im Fußballvolleyball. Auch die Neuzugänge Ado Onaiwu und Maximilian Breunig griffen ins Geschehen ein. Trotz derzeitiger Ausfälle und mehrerer Länderspielfahrer war der Platz gut gefüllt mit Spielern.