Ein ereignisreicher und in dieser Form seltener Wechselsommer liegt hinter dem 1. FC Magdeburg. Wir lassen die Geschehnisse bis hin zur Verpflichtung von Zukowski Revue passieren.

Später Start und starker Endspurt: So baute der FCM seinen neuen Kader

Die Transferphase liegt hinter Otmar Schork und Trainer Markus Fiedler vom 1. FC Magdeburg.

Magdeburg – Im Training am Dienstag duellierten sich die Akteure des 1. FC Magdeburg im Fußballvolleyball. Auch die Neuzugänge Ado Onaiwu und Maximilian Breunig griffen ins Geschehen ein. Trotz derzeitiger Ausfälle und mehrerer Länderspielfahrer war der Platz gut gefüllt mit Spielern.