FCM-Anhang: Wie die Stimmung vor der Partie beim HSV ist und wie der Fanabend lief

In diesen Tagen machen die Fans des 1. FC Magdeburg klar, wie sehr ihnen die aktuelle Lage missfällt. Gleichwohl unterstützen sie ihren Verein unverändert: Am Sonntag beim HSV sind viele Tausende dabei.

Magdeburg - Zunächst offenbarte sich ein deutlicher Kontrast. Die Fans monierten Schwächen wie die Harmlosigkeit bei eigenen Standards und das Fehlen eines Torjägers. Trainer Christian Titz und Sportgeschäftsführer Otmar Schork hofften indes auf Verständnis – indem sie auf die Qualität in der 2. Bundesliga, Verletzungen, den geringen Etat und schmerzliche Abgänge im Sommer verwiesen. Manch einer brachte dieses Verständnis auf, manch anderer sah darin vorgeschobene Gründe für die Krise. So startete der Fanabend des 1. FC Magdeburg am Mittwochabend dieser Woche. Wenige Tage also vor der Partie am Sonntag beim Hamburger SV (13.30 Uhr/Sky).