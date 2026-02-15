grosses thema nach 0:2 gegen Bielefeld Ecken als Dauerproblem: Wann findet Magdeburg eine Lösung?
Im Duell mit Arminia Bielefeld entscheidet ein Eckball gegen den 1. FC Magdeburg. Die Schwäche ist bekannt, doch offenbar bekommt das Team sie nicht in den Griff.
Aktualisiert: 15.02.2026, 17:18
Magdeburg - Man wusste um die Schwäche von Magdeburg, und auch die große Stärke von Arminia Bielefeld war allgemein bekannt – und so kam es, wie es kommen musste: Der 1. FC Magdeburg kassierte beim Spiel am Sonntag nach 32 Minuten ein Tor nach einer Ecke. Ein Eckballtor, wieder einmal.