Im Duell mit Arminia Bielefeld entscheidet ein Eckball gegen den 1. FC Magdeburg. Die Schwäche ist bekannt, doch offenbar bekommt das Team sie nicht in den Griff.

Magdeburg - Man wusste um die Schwäche von Magdeburg, und auch die große Stärke von Arminia Bielefeld war allgemein bekannt – und so kam es, wie es kommen musste: Der 1. FC Magdeburg kassierte beim Spiel am Sonntag nach 32 Minuten ein Tor nach einer Ecke. Ein Eckballtor, wieder einmal.