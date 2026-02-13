Der 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld haben in der laufenden Saison ihre Laster zu tragen. Zum Beispiel eine zu große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsleistungen. Wer kann seine Serie am Sonntag beenden?

Serientäter unter sich: Was das Kellerduell am Sonntag so speziell macht

Seine Liebe zum 1. FC Magdeburg würde Baris Atik gerne mit mehr Heimsiegen unterfüttern.

Magdeburg - Es ist ein wahrer Leckerbissen für Statistikfreunde. Ein echter Showdown, auf den die Herren und Damen der Daten vermutlich schon voller Vorfreude gewartet haben. Denn, wenn der 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den DSC Arminia Bielefeld empfängt, stehen sich zwei echte Serientäter gegenüber.