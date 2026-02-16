"Ein bisschen ratlos" Warum die Bielefeld-Niederlage für den FCM alarmierend im Abstiegskampf ist
Das 0:2 gegen Arminia Bielefeld haben selbst die Protagonisten des 1. FC Magdeburg als "verdient" bezeichnet. Die Art der Niederlage sollte dem FCM im Abstiegskampf zu denken geben.
16.02.2026, 17:00
Magdeburg - Arminia Bielefeld hat den Fußball am Sonntag nicht neu erfunden. Erst recht haben die Ostwestfalen keine taktischen Innovationen aus dem Hut gezaubert, um in der Avnet Arena zu bestehen. Brauchten sie auch nicht, um drei Punkte zu holen.