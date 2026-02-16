Das 0:2 gegen Arminia Bielefeld haben selbst die Protagonisten des 1. FC Magdeburg als "verdient" bezeichnet. Die Art der Niederlage sollte dem FCM im Abstiegskampf zu denken geben.

Warum die Bielefeld-Niederlage für den FCM alarmierend im Abstiegskampf ist

Kopfballduelle gab es für Richmond Tachie (rechts) und den 1. FC Magdeburg gegen Arminia Bielefeld nicht zu wenig.

Magdeburg - Arminia Bielefeld hat den Fußball am Sonntag nicht neu erfunden. Erst recht haben die Ostwestfalen keine taktischen Innovationen aus dem Hut gezaubert, um in der Avnet Arena zu bestehen. Brauchten sie auch nicht, um drei Punkte zu holen.