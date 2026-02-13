Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld bekommt der 1. FC Magdeburg die Chance, ins Mittelfeld der Tabelle zu springen. Gelingen kann das laut Trainer Sander nur, wenn ein leidiges Thema nicht weiter an Fahrt gewinnt.

Der Standardschwäche zum Trotz wollen Baris Atik (l.) und Mateusz Zukowski auch gegen Arminia Bielefeld wieder jubeln.

Magdeburg - Gerade einmal anderthalb Minuten musste FCM-Trainer Petrik Sander auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) warten, dann war sie da: die Frage nach der zuletzt so eklatanten Standardschwäche seines Teams.