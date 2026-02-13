FCM empfängt Arminia Bielefeld Welchen "Elefanten" Trainer Petrik Sander unbedingt kleinhalten möchte
Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld bekommt der 1. FC Magdeburg die Chance, ins Mittelfeld der Tabelle zu springen. Gelingen kann das laut Trainer Sander nur, wenn ein leidiges Thema nicht weiter an Fahrt gewinnt.
Aktualisiert: 13.02.2026, 17:00
Magdeburg - Gerade einmal anderthalb Minuten musste FCM-Trainer Petrik Sander auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) warten, dann war sie da: die Frage nach der zuletzt so eklatanten Standardschwäche seines Teams.