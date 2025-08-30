Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Club-Legenden wöchentlich auf die aktuelle Situation des 1. FC Magdeburg. Vor dem Spiel gegen Greuther Fürth beschäftigt auch Axel Tyll die Posse um den Kaars-Abgang.

Magdeburg - "Das Heimspiel des FCM am Sonntag gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth stellt für beide Teams schon eine kleine Weichenstellung dar. Ein Dreier in dieser Partie täte nach drei Zählern aus den ersten drei Spielen gut.