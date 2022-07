FCM: Baris Atik ist glücklich, spart beim FCM aber nicht an Kritik

Energischer Jubel beim Unterschiedsspieler des 1. FC Magdeburg: Baris Atik (l.). Der 27-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den Karlsruher SC und Marvin Wanitzek. Am Ende waren die ersten drei Punkte am 2. Spieltag in der 2. Bundesliga im Kasten.

Foto: IMAGO/Langer