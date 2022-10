FCM: Baris Atik tadelt sich erst und belohnt sich dann gegen den HSV

Magdeburg - Baris Atik und Otmar Schork gaben das perfekte Bild für die Freude des 1. FC Magdeburg über den 3:2 (1:0)-Erfolg beim Hamburger SV ab. Der Offensivspieler und der Geschäftsführer Sport schlenderten Arm in Arm und mit einem Siegerlächeln geschmückt durch die Mixed-Zone im Volksparkstadion. Dort gelang dem Aufsteiger am Sonntag der vierte Sieg in der 2. Bundesliga, mit dem sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz vom letzten Tabellenplatz auf den 15. Rang manövrierte. Kein Wunder also, dass nicht nur die beiden Protagonisten des FCM erleichtert waren.