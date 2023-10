Drei Ligaspiele in Folge hat der 1. FC Magdeburg nun nicht gewonnen. Angreifer Luca Schuler äußert sich zu dieser derzeitigen Durststrecke.

Die derzeitige Sieglos-Phase des 1. FC Magdeburg betrübt auch Stürmer Luca Schuler. Da ist das Ziel für das Heimspiel gegen Karlsruhe am Sonnabend klar: mal wieder einen Dreier feiern.

Magdeburg - Die Stimmung ist beim 1. FC Magdeburg nach der 0:1-Niederlage im Zweitliga-Spiel in Nürnberg erst einmal ganz schön im Keller. Dies schildert Luca Schuler, der bei der Pleite mit Luc Castaignos stürmte. „Das ist nicht unser Anspruch, und entsprechend leise war es in der Kabine“, sagt der 24-Jährige zum Auftritt und ergänzt: „Enttäuschung und die Wut auf sich selbst und die Leistung des Teams waren riesig.“ Inzwischen sind die Blau-Weißen in der neuen Übungswoche angekommen und trainieren heute ab 12.30 Uhr.