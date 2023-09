Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei der Einheit des 1. FC Magdeburg ist es am Freitag zur ersehnten Rückkehr gekommen: Der für den Zweitligisten so wichtige Defensivakteur Daniel Elfadli trainierte mit seinen Kollegen. Seitdem 6:4 gegen Hertha am 2. September stand der „schwimmende Sechser“ wegen einer Bänderzerrung nicht mehr auf dem Feld im Unterhaus. Nun könnte der 26-Jährige am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr/Sky) sein Comeback geben.