Bell Bell und El Hankouri: Positionswechsel des FCM als kluger Schachzug

Magdeburg - Als der 1. FC Magdeburg vor dem Anpfiff gegen Jahn Regensburg seine Aufstellung bekanntgab, waren beide Veränderungen nicht mal zu erahnen. So staunten viele, als sie die Wechsel auf dem Rasen erkannten: Erstmalig in dieser Saison verteidigte Leon Bell Bell in der Viererkette rechts, Mohammed El Hankouri wiederum links. Bislang war das andersrum.