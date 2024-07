Mit einem erfolgreichen Doppeltest hat der 1. FC Magdeburg das Trainingslager im Allgäu beendet. Im ersten Duell mit dem Schweizer Erstligisten FC Zürich gab es am Freitag einen klaren 4:0-Erfolg, im zweiten ein 1:1-Unentschieden.

Benningen - Mit einem erfolgreichen Doppeltest hat der 1. FC Magdeburg am Freitag das intensive Trainingslager in Bad Wörishofen beendet. Im ersten von zwei Duellen über 90 Minuten gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich setzten sich die Blau-Weißen, bei denen die vermeintlich erste Garde ran durfte, mit 4:0 (1:0) durch. In der zweiten Partie gab es ein 1:1-Unentschieden.