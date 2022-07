FCM: Christian Beck vom BFC Dynamo trifft bei Geheimtestspiel in Magdeburg

1. FC Magdeburg gegen den BFC Dynamo. Klingt wie ein Duell aus ferner Vergangenheit. In Magdeburg spielten sie gegeneinander - und Beck trifft für Berlin, ausgerechnet. Es waren auch neun Spieler aus der FCM-Profimannschaft im Kader.

Christian Beck, ehemaliger FCM-Spieler, verdient seine Brötchen aktuell beim BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost.

Magdeburg - Weit war er nicht, der Arbeitsweg vom in Magdeburg lebenden Stürmer des BFC Dynamo, Christian Beck. Er spielte offenbar mit seiner Mannschaft bei einem Geheimtestspiel und bei brütender Hitze gegen die U23 vom 1. FC Magdeburg - und trifft gleich doppelt gegen seinen alten Arbeitgeber.

Wie die Kollegen von Fupa.net in ihrem Ticker am frühen Montagnachmittag rattern, schoss Christian Beck für den BFC bereits in der 21. Minute das 0:1 aus Sicht vom FCM - ausgerechnet Beckus.

Leo Scienza und Daniel Elfadli, hier enttäuscht nach der Niederlage gegen Düsseldorf, waren im U23-Kader des FCM bei einem Geheimtest gegen den BFC Dynamo Berlin vertreten. Foto: Imago

Knapp zwanzig Minuten später gleicht Luka Sliskovic zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Doch die Berliner wollten es bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad Celsius wissen. Beck trifft ein zweites Mal, zum 1:2 in der 50. Minute.

FCM kommt in Halbzeit zwei zurück

Der 1. FC Magdeburg wollte sich aber nicht geschlagen geben. In der 86. Minute erzwingen sie das 2:2 durch ein Eigentor von Chris Reher. Das Spiel endet schlussendlich 2:3 nach einem Tor von BFC-Spieler Cedric Euschen.

Christian Titz soll sich laut verschiedener Quellen die erste Halbzeit angeschaut haben. Es ist das erste Spiel nach dem knappen Sieg gegen den Karslruher SC. Das Kommando über Blau-Weiß soll demnach U23-Coach Pascal Ibold gehabt haben.

FCM gegen Dynamo: Profis mit dabei

Laut Fupa sollen neben Torschütze Sliskovic für die U23 vom FCM unter anderem auch Malcolm Cacutalua, Silas Gnaka, Julian Rieckmann, Leo Scienza, Tim Stappmann und Daniel Elfadli sowie Keeper Tim Boss im Kader gewesen sein.

Die Profispieler vom FCM spielten laut Fupa allesamt eine Halbzeit zusammen gegen den BFC. Hector Hink von der U23 soll sich dem Profireigen hinzugesellt haben.

Außerdem dabei gewesen sein soll der der aktuelle Testspieler Serge Tabekou.