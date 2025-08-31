Der 1. FC Magdeburg hat am Sonntag bei der Auslosung der 2. Hauptrunde das Glück auf seiner Seite gehabt und reist zum FV Illertissen.

Der FV Illertissen trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Magdeburg

Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg bekommt es in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals mit dem FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern zu tun. Der unterklassige Klub hat wie immer Heimrecht. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund, die live in der ARD-Sportschau übertragen wurde.

Illertissen hatte in Runde eins den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. Der FCM hatte zum Auftakt Anfang August mit 3:1 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gewonnen.

FCM geht als Favorit ins Duell mit Illertissen

„Wir nehmen das Los, wie es kommt und wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden", sagte FCM-Coach Markus Fiedler. Auch Otmar Schork gab es Geschäftsführer Sport die Richtung vor: "Unser Ziel ist es, auch diese Hürde zu meistern."

"Wir treffen auf einen Zweitligisten und haben eine große Herausforderung vor aus", sagte Trainer Holger Bachthaler in der ARD: "Natürlich hätten wir uns über einen Erstligisten gefreut, aber der Pokal ist kein Wunschkonzert. Wir freuen uns jetzt auf Magdeburg."

Gespielt wird die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal am 28./29. Oktober 2025, die genauen Ansetzungen und die Entscheidung über die live im Free-TV übertragenen Partien folgen in den kommenden Tagen.

DFB-Pokal, 2. Hauptrunde: Alle Spiele

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - RB Leipzig

Union Berlin - Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim - Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Hertha BSC - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Darmstadt 98 - Schalke 04

FC Augsburg - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SC Paderborn - Bayer Leverkusen

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

1. FC Köln - Bayern München

FC St. Pauli - TSG Hoffenheim