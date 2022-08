FCM: Die Leiden des Jamie Lawrence und seiner Gelb-Roten Karte gegen Holstein Kiel

Magdeburg - Jamie Lawrence klebt das Unglück weiterhin regelrecht an den Füßen. Anders kann ein Außenstehender die aktuelle Situation des lernwilligen Innenverteidigers nicht schildern. Zwei Fehler des gerade erst einmal 19-Jährigen vom 1. FC Magdeburg leiteten bereits das umkämpfte 1:2 zum Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga ein. Entscheidend zum erneuten 1:2, diesmal gegen Holstein Kiel, trug abermals Lawrence – immerhin eine zweijährige Leihgabe vom Rekordmeister FC Bayern München – bei. Der 2,01-Meter- Mann flog mit Gelb-Rot in der 57. Minute vom Platz und verschwand schnellen Schrittes in die Kabine – total gefrustet. Daran änderte auch der liebevolle Tätschler von Mannschaftsleiter Heiko Horner nichts.