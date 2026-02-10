FCM-Torwart im interview "Nicht erst seit Freitag so": Reimann spricht offen über die Kritik an seiner Person
Nach dem 5:4-Erfolg bei Greuther Fürth wurde wieder einmal heftig Kritik an Dominik Reimann geübt. Der Kapitän des 1. FC Magdeburg hat gelernt, damit umzugehen, tut sich aber dennoch schwer mit der Art und Weise.
Aktualisiert: 11.02.2026, 13:43
Magdeburg - Am Freitagabend im Fürther Ronhof wäre Dominik Reimann zwischenzeitlich gerne im Boden versunken. Drei folgenschwere Fehler in einem Spiel unterlaufen einem Torhüter schließlich nur selten, vielleicht sogar nur einmal in der Karriere.