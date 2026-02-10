FCM-Torwart im interview "Nicht erst seit Freitag so": Reimann spricht offen über die Kritik an seiner Person

Nach dem 5:4-Erfolg bei Greuther Fürth wurde wieder einmal heftig Kritik an Dominik Reimann geübt. Der Kapitän des 1. FC Magdeburg hat gelernt, damit umzugehen, tut sich aber dennoch schwer mit der Art und Weise.