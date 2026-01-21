Mit Spannung wird das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden erwartet. Das war im FCM-Talk aber nur ein Thema unserer Experten.

Der 1. FC Magdeburg empfängt am Samstag Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Unsere Experten blicken im Video-Talk voraus auf den Elbclasico der 2. Bundesliga.

Magdeburg/DUR - Alles ist bereitet für ein packendes Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am Samstagabend in der 2. Bundesliga.

Die Avnet Arena ist zum Elbclasico ausverkauft, beide Teams gewannen zuletzt im Abstiegskampf und es geht vor allem für die Fans beider Lager um mehr als nur drei Punkte.

Das Spiel mit großer DDR-Oberliga-Vergangenheit schreibt viele Geschichten und kennt viele Themen. Über einige davon sprach Moderator Torsten Grundmann im FCM-Talk mit seinen Gästen Tobias Buschendorf (Volksstimme) und Nico Esche (Magdeburg Blau-Weiß).

FCM-Talk vor Dynamo-Heimspiel im Video

Einig sind sich die langjährigen FCM-Journalisten darin, dass Magdeburg als Favorit ins Duell geht. Weniger einig sind sie sich, was das Ergebnis angeht.

Neben dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden geht es im Video-Talk auch um das Türkei-Trainingslager, den Aufschwung unter Trainer Petrik Sander und das noch bis zum 1. Februar geöffnete Transferfenster.