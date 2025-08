FCM verliert trotz langer Überzahl gegen Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Magdeburg hat sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag mit 0:1 verloren. Das Spiel schrieb dabei viele Geschichten.

Magdeburg/DUR – Trotz Rekordkulisse und langer Überzahl ist der 1. FC Magdeburg mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig in die Saison gestartet. Der FCM war klar überlegen, traf zweimal den Pfosten, verlor am Ende aber sogar noch den einen Punkt durch einen individuellen Blackout.

Trainer Markus Fiedler hatte in seiner Startelf mit Herbert Bockhorn auf der rechten Außenbahn überrascht, dafür rückte Youngster Magnus Baars auf die Bank, wo auch Zugang Noah Pesch zunächst Platz nahm. In der Abwehr erhielt Andi Hoti den Vorzug vor dem angeschlagenen Tobias Müller, Lumbabo Musonda rückte nach rechts vorne vor.

Der FCM übernahm vor lautstarker Kulisse – 28.780 Fans waren dabei – von Beginn an das Kommando, hatte viel Ballbesitz und die Partie im Griff. Martijn Kaars traf erst den Pfosten (27.), vergab dann aus sechs Metern (33.). Kurz vor der Pause rutschte eine Musonda-Flanke durch an den Pfosten (44.). Es waren drei Top-Chancen zur Führung, die Magdeburg liegenließ.

FCM kommt um Gelb-Rot herum, Braunschweig nicht um Rot

Glück hatte Magdeburg, dass der verwarnte Hoti nach einem Foulspiel nicht von Schiedsrichter Tom Bauer mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Nach 31 Minuten wechselte Fiedler den überforderten Verteidiger folgerichtig gegen Müller aus.

Den Platzverweis gab es auf der anderen Seite. Kevin Ehlers rauschte mit gestrecktem Bein auf den Knöchel von Marcus Mathisen, Bauer zeigte glatt Rot gegen den Eintracht-Verteidiger (54.), der FCM spielte in Überzahl weiter.

Magdeburg schnürte die tief stehenden Gäste anschließend ein, ohne dabei zu Chancen zu kommen. Die Angriffe wurden immer ideenloser und Braunschweig schlug tatsächlich noch zu. Hugonet verlor als letzter Mann den Ball leichtfertig an Mehmet Aydin, der aus 30 Metern abzog und traf (82.).

Der FCM hatte darauf keine passende Antwort mehr und startet entsprechend mit einer höchst unnötigen Heimniederlage in die Saison. Am 9. August (13 Uhr, live bei Sky) geht es mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden für die Blau-Weißen weiter.

Statistik: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn (72. F. Michel), Hoti (31. To. Müller), Hugonet, Nollenberger (82. Hercher) - Mathisen, Gnaka, Ulrich (72. Ahl-Holmström) - Musonda, Kaars, Atik

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ehlers, Köhler, Frenkert - Aydin (88. Rittmüller), Marie (59. Gómez), Heußer, Tempelmann, Di Michele Sanchez - Yardimci (65. Szabó), C. Conteh (59. L. Breunig)

Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen)

Zuschauer: 28780

Tore: 0:1 Aydin (82.)

Gelbe Karten: Hoti (1), Musonda (1), To. Müller (1), Atik (1) / Yardimci (1)

Rote Karte: Ehlers (54./grobes Foulspiel)