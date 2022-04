FCM erarbeitet sich Matchball

Der Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den SC Verl war enorm wichtig. So könnte am kommenden Sonntag schon der Aufstieg eingetütet werden.

Paderborn - Es war die 86. Minute, in der FCM-Trainer Christian Titz am Ostersonntag die wohl wichtigste Entscheidung in einem wilden Spiel traf. Seine Mannschaft und der SC Verl lieferten sich bis dahin einen offenen Schlagabtausch – Spielstand 4:4. Titz beorderte nun Julian Rieckmann auf die Bank, dafür kam Tatsuya Ito ins Spiel. Warum? „Weil wir das Spiel gewinnen wollten“, so der Trainer nach Abpfiff. Als Ito nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung Titz in die Arme sprang, war klar: Der Plan war voll aufgegangen.