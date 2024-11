Magdeburg - Endet die Zweitliga-Partie zwischen Kaiserslautern und Magdeburg an diesem Sonntag (13.30 Uhr/ Sky) etwa 4:1 für die Pfälzer? Zumindest mit Blick auf die Vorsaison ließe sich diese zugegebenermaßen steile These aufstellen. Schließlich gewann dort erst der 1. FC Magdeburg im Dezember daheim mit genau diesem Ergebnis und im Mai dann der FCK. Nun ist Magdeburgs Trainer Christian Titz aber niemand, der sich für derartige Statistiken interessiert. So betont er: „Für mich spielt die letzte Saison keine Rolle.“ Und auch, dass die Sachsen-Anhalter bei fünf Spielen auf dem Betzenberg in Liga zwei und drei noch nie gewonnen haben, blendet der Coach aus. Und vier dieser Begegnungen endeten mit einem Unentschieden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.