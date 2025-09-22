Beim Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg pfeifen gegen Schalke 04 erstmals die eigenen Fans. Einige verlassen das Stadion vorzeitig. Das Team erhofft sich mehr Hilfe.

Pfiffe im Schalke-Spiel: Auch die Geduld der FCM-Fans ist endlich

Für den 1. FC Magdeburg führt der Weg aus der Krise nur über den Zusammenhalt.

Magdeburg - FCM-Angreifer Ado Onaiwo ist sportlich bei seinem neuen Verein noch nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Nicht bei seinem Startelf-Debüt in Bielefeld und auch nicht bei seinem Joker-Einsatz am vergangenen Samstag beim 0:2 gegen den FC Schalke 04.