Ein Comeback, ein Sieg und Spielpraxis für (fast) alle Profis: Für den 1. FC Magdeburg war es ein gelungener Test gegen den FC Winterthur am Dienstag in Antalya.

Laurin Ulrich für den 1. FC Magdeburg am Ball im Testspiel gegen den FC Winterthur in Antalya.

Magdeburg/DUR - Der 1. FC Magdeburg ist mit einem Sieg im ersten Test ins Jahr 2026 gestartet. Am Dienstagmittag gewann der FCM im türkischen Antalya 2:1 (1:1) gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur.

Trainer Petrik Sander setzte im Mardan-Stadion von Antalya auf einen Mix aus Stammspielern und Reservisten. Albert Millgramm aus der U23 durfte sich ebenso von Beginn an zeigen wie Daniel Heber, der verletzungsbedingt weite Teile der Hinrunde verpasst hatte. Falko Michel verpasste den Test erkrankt.

Der FCM begann überlegen, Philipp Hercher zielte aber zunächst zweimal drüber (9. und 13.). Auch Rayan Ghrieb ließ das Führungstor per Kopf liegen (26.), machte es dann aber mit dem Fuß besser und traf zum 1:0 (32).

Magdeburg jubelte aber nur kurz. Die Schweizer glichen mit ihrer ersten Möglichkeit durch Andrin Hunziker schnell aus (37.), während Magdeburg weitere gute Chancen ungenutzt ließ.

Atik treibt den FCM noch zum Sieg an

Zur Pause tauschte Sander das komplette Team aus, um die Spielzeit gleichmäßig zu verteilen. Gut tat das dem Magdeburger Spiel aber nicht. Winterthur hatte im zweiten Abschnitt zunächst die besseren Gelegenheiten, scheiterte aber immer wieder am starken Dominik Reimann im FCM-Tor.

In der Schlussphase drehte Magdeburg dann, angeführt vom starken Baris Atik, noch einmal auf und kam durch Mateusz Zukowski (88.) noch zum späten Siegtreffer. Atik hatte das Tor des Polen schön vorbereitet.

Für den 1. FC Magdeburg geht es am Freitag weiter mit dem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung. Gegner ist dann ist Side der Drittligist SSV Ulm 1846, die Volksstimme überträgt die Partie im Livestream. Am 10. Januar reist der FCM dann zurück aus dem Trainingslager in die Heimat.

1. FC Magdeburg - FC Winterthur 2:1 (1:1)

FCM erste Halbzeit: Kruth - Hercher, Müller, Heber, Bockhorn - Stalmach, Gnaka, Ulrich - Ghrieb, Millgramm (23. Diawara), Breunig

FCM zweite Halbzeit: Reimann - Vogler, Hugonet, Geschwill, Nollenberger - Mathisen, Krempicki, Atik - Zukowski, Onaiwu, Pesch (70. Baars)