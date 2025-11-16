weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg muss am Jahrestag des Weihnachtsmarkt-Anschlags beim FCK spielen

EIL
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Ein Jahr nach Weihnachtsmarkt-Anschlag Pflichtspiel statt Trauerfeier: DFL irritiert mit FCM-Ansetzung am 20. Dezember

Wenn sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember zum ersten Mal jährt, muss der 1. FCM auswärts beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Eine Ansetzung, die Fragen der Pietät aufwirft.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 16.12.2025, 16:01
Am Abend des grauenvollen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember 2024 saß der Schock in den Reihen des FCM tief.
Am Abend des grauenvollen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember 2024 saß der Schock in den Reihen des FCM tief. (Foto: IMAGO/Moritz Müller)

Magdeburg/Kaiserslautern - Am 20. Dezember jährt sich der grauenvolle Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. Für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ein besonderes Datum. 