EIL
Ein Jahr nach Weihnachtsmarkt-Anschlag Pflichtspiel statt Trauerfeier: DFL irritiert mit FCM-Ansetzung am 20. Dezember
Wenn sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember zum ersten Mal jährt, muss der 1. FCM auswärts beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Eine Ansetzung, die Fragen der Pietät aufwirft.
Aktualisiert: 16.12.2025, 16:01
Magdeburg/Kaiserslautern - Am 20. Dezember jährt sich der grauenvolle Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. Für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ein besonderes Datum.