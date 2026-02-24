was und wen sie kritisieren FCM-Frauen: Vorfreude auf HFC-Spiel, aber Unmut über die Ansetzung
Die Frauen des 1. FC Magdeburg haben die Vorbereitung hinter sich und fiebern der Partie beim Halleschen FC entgegen. Doch die Terminierung des Spiels missfällt den Blau-Weißen.
Aktualisiert: 24.02.2026, 18:44
Magdeburg - Mit einer besonderen Begegnung, dem Landespokal-Viertelfinale beim Halleschen FC (19 Uhr/im Livestream der Volksstimme), starten die Frauen des 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch auf Pflichtspiel-Ebene in das neue Kalenderjahr. Sie freuen uns auf die Partie und darüber, dass es nach der wintermäßig holprigen Vorbereitung wieder losgeht, weiß Magdeburgs Coach Nico Koch.