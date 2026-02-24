Die Frauen des 1. FC Magdeburg haben die Vorbereitung hinter sich und fiebern der Partie beim Halleschen FC entgegen. Doch die Terminierung des Spiels missfällt den Blau-Weißen.

FCM-Frauen: Vorfreude auf HFC-Spiel, aber Unmut über die Ansetzung

Magdeburg - Mit einer besonderen Begegnung, dem Landespokal-Viertelfinale beim Halleschen FC (19 Uhr/im Livestream der Volksstimme), starten die Frauen des 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch auf Pflichtspiel-Ebene in das neue Kalenderjahr. Sie freuen uns auf die Partie und darüber, dass es nach der wintermäßig holprigen Vorbereitung wieder losgeht, weiß Magdeburgs Coach Nico Koch.