Seit Wochen tritt der 1. FC Magdeburg durchgehend unter Flutlicht in der 2. Bundesliga an. Wie sieht das im Liga-Vergleich aus und welche Folgen haben die Ansetzungen?

Immer wieder freitags: Warum spielt der FCM so oft abends?

Auch bei der Partie des 1. FC Magdeburg in Fürth werden die Schweinwerfer an diesem Freitag angeschaltet.

Magdeburg - Es fällt in diesen Wochen auf, und die jüngst bekanntgegebene Terminierung der Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bestätigt den Eindruck: Der 1. FC Magdeburg spielt derzeit sehr häufig abends. Außergewöhnlich oft.