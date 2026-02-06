weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Rückrunden-Ansetzungen Immer wieder freitags: Warum spielt der FCM so oft abends?

Seit Wochen tritt der 1. FC Magdeburg durchgehend unter Flutlicht in der 2. Bundesliga an. Wie sieht das im Liga-Vergleich aus und welche Folgen haben die Ansetzungen?

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 06.02.2026, 09:54
Auch bei der Partie des 1. FC Magdeburg in Fürth werden die Schweinwerfer an diesem Freitag angeschaltet. (Foto: Imago Images/Beautiful Sports)

Magdeburg - Es fällt in diesen Wochen auf, und die jüngst bekanntgegebene Terminierung der Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bestätigt den Eindruck: Der 1. FC Magdeburg spielt derzeit sehr häufig abends. Außergewöhnlich oft.