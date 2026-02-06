Rückrunden-Ansetzungen Immer wieder freitags: Warum spielt der FCM so oft abends?
Seit Wochen tritt der 1. FC Magdeburg durchgehend unter Flutlicht in der 2. Bundesliga an. Wie sieht das im Liga-Vergleich aus und welche Folgen haben die Ansetzungen?
Aktualisiert: 06.02.2026, 09:54
Magdeburg - Es fällt in diesen Wochen auf, und die jüngst bekanntgegebene Terminierung der Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bestätigt den Eindruck: Der 1. FC Magdeburg spielt derzeit sehr häufig abends. Außergewöhnlich oft.