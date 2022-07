FCM freut sich auf abschließenden Test gegen SC Cambuur

Magdeburg - So langsam, aber sicher biegt der 1. FC Magdeburg auf die Zielgerade der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga ein. Seit nunmehr vier Wochen arbeitet die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz auf und abseits des Platzes, um pünktlich zum Auftakt am 16. Juli in der MDCC-Arena gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sport 1) bereit zu sein. Der letzte Gradmesser erfolgt morgen ab 14 Uhr, wenn die Blau-Weißen den niederländischen Erstligisten SC Cambuur auf heimischem Rasen erwarten.