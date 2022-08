FCM: Fünf Gründe für den Fehlstart der Titz-Elf im Unterhaus

Die Saison in der 2. Bundesliga ist fünf Spieltage jung. Doch schon jetzt befindet sich der 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf – als Aufsteiger ist das allerdings nicht verwunderlich. Manche Gründe dafür sind unglückliche Umstände, manche Probleme dagegen hausgemacht.

Fragender Blick von FCM-Cheftrainer Christian Titz mit ausgebreiteten Armen in Richtung seines Linksverteidigers Leon Bell Bell. Blau-Weiß ist nach fünf Ligaspielen noch nicht im Zweitliga-Modus.

Magdeburg - Wie sollte die Saison in der 2. Bundesliga aus Sicht des 1. FC Magdeburg werden? Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, verkündete zu Saisonbeginn unmissverständlich: Sorgenfrei. Wie ist sie für den Aufsteiger derzeit? Sorgenvoll. Platz 16, ein Sieg und drei Zähler aus fünf Partien im Unterhaus sowie 5:13-Tore belegen diesen Fakt. Zum Vergleich: In der Spielzeit 2018/2019 stand Blau-Weiß als Liga-Neuling nach fünf Spielen auch auf dem 16. Tabellenrang, fuhr drei Remis ein, wies ein Torverhältnis von 3:5 auf und steht im Hier und Jetzt speziell auf die Gegentreffer bezogen deutlich schlechter da, als noch vor vier Jahren. Diese Tatsache treibt nicht nur den FCM-Fans tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Auch Cheftrainer Christian Titz und seine Spieler spüren, dass es von Woche zu Woche im Unterhaus ungemütlicher wird. Die Volksstimme nennt fünf Gründe, warum das so ist.