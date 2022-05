FCM-Fußballer Jakubiak kämpft sich zurück in das Team

Magdeburg - 56 Minuten waren es am Ende. Es ist ein neuer persönlicher Rekord für Sebastian Jakubiak, denn 56 Minuten – das ist seine bislang längste Einsatzzeit in der 3. Liga in dieser Saison. Nach achtmonatiger Verletzungspause ist seine Rückkehr in den Kader, bestenfalls in die Startformation, mühsam. Natürlich.