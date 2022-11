Das Top-Talent: 1. FC Magdeburgs verlorener Sohn kehrt zurück – als Gegner

Magdeburg/Nürnberg - In elf Pflichtspielen netzte Jermain Nischalke von der FCM U19-Mannschaft überragende achtmal ein. Für die FCM-Profis spielte er einmal, traf prompt beim 5:0-Sieg im Landespokalfinale gegen Einheit Wernigerode. In fast jedem Spiel ein Treffer, ein Talent.

Lesen Sie auch: FCM zu Gast in Nürnberg - Das Duell der Zwischenhoch-Clubs

FCM gegen FCN: Nürnberg mit Nischalke

Der FCM ließ ihn nach nur einem halben Jahr gehen. Am Sonntag könnte er auf seinen alten Arbeitgeber treffen – dann jedoch im Trikot des 1. FC Nürnberg.

Jermain Nischalke, im Trikot seines aktuellen Vereins, dem 1. FC Nürnberg, bejubelt seinen Treffer gegen Wacker Burgausen. Foto: Imago

Im Juli dieses Jahres verließ Nischalke Magdeburg in Richtung Nürnberg. Dort spielt der 1,93 Meter große Mittelstürmer (Marktwert: 200.000 Euro) in der zweiten Mannschaft der Franken, erzielte in der Bayernliga bislang beeindruckende 14 Scorer-Punkte in 18 Spielen.

FCN: Nischalke vor Zweitliga-Debüt?

Der Ex-Magdeburger schießt sich mit dieser Leistung ins Visier von FCN-Profi-Coach Markus Weinzierl: Der 19-Jährige trainiert inzwischen bei den Herren.

Kommt schon am Sonntag sein Zweitliga-Debüt? Und dann ausgerechnet gegen Magdeburg?

FCN-Trainer Weinzierl sagte bei der Pressekonferenz vor dem Magdeburg-Spiel: „Er hat bei der U23 gute Leistungen abgeliefert … Deswegen haben wir ihn jetzt mit dazugenommen“. Zudem fällt der etatmäßige Stürmer der Nürnberger, Manuel Wintzheimer, wegen einer Verletzung bis zur Winterpause aus.

Platz also für Jermain Nischalke. Vielleicht wird er in der zuletzt harmlosen Nürnberger Offensive (vier Tore in sechs Spielen) wieder Feuer reinbringen.

Lesen Sie auch: Nürnbergs Weinzierl als Retter in der Not? So tickt der nächste FCM-Gegner

Eins ist sicher: Sollte der junge Angreifer ausgerechnet am Sonntag gegen den FCM treffen, wird sich Blau-Weiß wohl ärgern den jungen Stürmer gehen gelassen zu haben.