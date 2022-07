Horror-Szenen

In der Gluthitze von Karlsruhe, beim Spiel 1. FC Magdeburg gegen den KSC, bricht ein Zuschauer zusammen und muss im Block wiederbelebt werden. Auch ein FCM-Spieler kollabiert.

Karlsruhe - Über 30 Grad Celsius herrschten am Sonntag in Karlsruhe, während 22 Mann auf dem Platz des Wildpark-Stadions Fußball spielten und über 17.000 auf den Rängen mitfieberten. Ein Zuschauer soll dabei zusammengebrochen sein und habe reanimiert werden müssen.

Der Mann sei laut der Lokalzeitung "Badische Neueste Nachrichten" in der Mitte der zweiten Halbzeit auf der Südtribüne kollabiert. Fans des KSC hätten mit Fahnen einen Sichtschutz aufgebaut, um die Privatsphäre des zusammengebrochenen jungen Mann zu schützen, hieß es.

Außerdem hätte er laut Blatt reanimiert werden müssen - Mitten im Fan-Block.

So habe die Polizei bestätigt, dass der junge Mann erst wiederbelebt und dann mithilfe des Rettungsdienstes in das Städtische Klinikum gebracht worden sei. Der Gesundheitszustand des kollabierten KSC-Fans sei noch unklar, so die Zeitung.

FCM: Lawrence bricht nach Spiel zusammen

Nur kurz darauf brach dann auch noch FCM-Verteidiger Jamie Lawrence zusammen. Auch ihm spendeten KSC-Fans Fahnen, um ihn vor Blicken zu schützen, während sich Ordner, Spieler und Verantwortliche um ihn kümmerten. Lawrence geht es laut Verein wieder besser.

Das Spiel endete mit einem Sieg für den 1. FC Magdeburg (3:2). Den meisten Fans im Stadion, ob KSC oder FCM, war nach den beiden Zwischenfällen aber nicht groß zu Feiern aufgelegt.