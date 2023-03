Der 1. FC Magdeburg empfängt am Sonnabend den SC Paderborn. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM. Die Trainingseindrücke.

FCM gegen Paderborn: So könnte Magdeburg aufstellen

Foto: vs

Magdeburg - Magdeburg - Nach dem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern wartet auf den FCM an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) die nächste schwere Herausforderung in einem Heimspiel: der Tabellenvierte SC Paderborn gastiert in der MDCC-Arena.